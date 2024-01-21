استهداف موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة بصاروخين

العالم - لبنان
وأكد حزب الله في بيان له:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمـ.ـقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مـ.ـجاهدو المـ.ـقاومة الإسلامية عند الساعة (3:40) من عصر يوم الأحد 21-01-2024 موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾