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من جنوب لبنان ..

استهداف موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة بصاروخين

استهداف موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة بصاروخين
الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الأحد، استهدف موقع «رويسة القرن» في مزارع شبعا المحتلة.

العالم - لبنان

وأكد حزب الله في بيان له:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمـ.ـقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مـ.ـجاهدو المـ.ـقاومة الإسلامية عند الساعة‌‏ (3:40) من عصر يوم الأحد 21-01-2024 موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة. ‏

‏ ‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

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