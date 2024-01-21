لابيد لحكومة نتنياهو: "ليست هذه هي الطريقة التي تدار بها الحرب"

العالم-الاحتلال

ووفقا للابيد فإن حكومة نتنياهو تعجز عن إدارة الحرب على غزة كما يجب، إلى جانب التسريبات المستمرة من داخل "الكابينيت" المصغر وما لها من تأثير سلبي على الشارع الإسرائيلي.

وكتب لابيد عبر منصة "إكس": "كل اجتماع للحكومة الإسرائيلية أو للمجلس الأمني ينتهي بتسريبات ومشاجرات بين الوزراء، ليست هذه هي الطريقة التي تدار بها الحرب وأنتم عار على إسرائيل".

وسبق أن قال لابيد خلال اجتماع لحزبه "يش عتيد" في الكنيست، إن حكومة نتنياهو لا تستطيع إدارة الحرب ويجب تغييرها الآن، مشيرا إلى أن جلسات الكابنيت تستمر بكونها حلبة مشينة للخلافات والصراعات والنقاشات التي لا تقود لأي نتيجة.

وها قد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ 108 في ظل استمرار قصف العدوان على القطاع وتواصل الاشتباكات بين جيش الاحتلال وحركة "حماس"، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.