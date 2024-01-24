المقاومة في غزة تواصل التصدي للعدو الإسرائيلي وتكبده خسائر فادحة

العالم – خاص بالعالم

هذا وواصل الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين، حيث استشهد ما لا يقل عن210 أشخاص وأصيب اكثر من400 آخرون بجروح خلال الساعات القليلة الماضية.



المقاومة الاسلامية في غزة واصلت تصديها للقوات الاسرائيلية المتوغلة، واعلنت قوى المقاومة انها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خانيونسن مشيرة الى تدميرها عددا من الآليات ومقتل جنود اسرائيليين في محاور التقدم بكل القطاع.

وليس بعيدا عن غزة تشهد المناطق الحدويدة بين لبنان وفلسطين المحتلة، ضربات مستمرة، حيث تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان مهجمتها للعديد من مواقع العدو الاسرائيلي وتؤكد المقاومة الحاق خسائر فادحة بالعدو هناك في الارواح والمعدات.



ومع استمرار مشهد التوتر في المنطقة بسبب استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة والابادة الجماعية التي ترتكب هناك، يتسع يوما بعد اخر التوتر ليشمل المنطقة.



حيث تواصل القوات اليمنية تصديها للعدوان الامريكي البريطاني على اليمن، وكذلك محاصرتها للعدوا الاسرائيلي في البحر الاحمر.

حيث اكدت صنعاء مرارا وتكرارا مواصلة عملياتها ضد السفن الاسرائيلية او تلك المتجهة اليها، حتى رفع الحصار عن غزة وايقاف العدوان على غزة.



وفي إطار وحدة الساحات استمرت المقاومة العراقية في استهدافها للقواعد الامريكية غير القانونية في العراق وسوريا، وقالت ان عملياتها تأتي نصرة لاهل غزة، مشيرة ان العدوان الامريكي على القوات العراقيةيأتي في سياق دعم كيان الاحتلال الاسرائيلي في حرب الإبادة التي يرتكبها في غزة.



وشددت كتائب سيد الشهداء في العراق على ان تكرار استهداف مواقعها من قبل امريكا، ادى الى ان يشرع مجاهدوها بالمرحلة الثانية من عملياتهم، مؤكدين ان المرحلة الثانية تتضمن إطباق الحصار على الملاحة البحرية الصهيونية في البحر المتوسط وإخراج موانئ الكيان عن الخدمة.

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