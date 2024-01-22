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في ظل التطورات في البحر الأحمر.. ما هو وضع ميناء الحديده؟

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

نظمت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وقفة تضامنية مع غزة أعلنت فيها عن تأييدها الكامل للقوات المسلحة اليمنية في اتخاذ القرارات المناسبة من أجل الوقوف مع غزة، موكدة أن المؤسسة جاهزة وآمنة بشكل كامل لاستقبال السفن بأنواعها.

العالم - مراسلون

تعزيزاً للموقف المشرف اليمني في دعم القضية الفلسطينية، وتأكيداً على الخيار الوحيد للأمة العربية والإسلامية، خرج مسؤولي وموظفي وعمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر، والقطاعات المختلفة بالميناء بمحافظة الحديدة، في وقفة تضامنية مع غزة.

وقال وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد سليمان حليصي للعالم: "نحن نؤكد استمرارا في مناصرتنا ومؤازرتنا للقائد السيد عبدالملك الحوثي في وضع الاختيارات الإستراتيجية العسكرية والسياسية والأمنية إلى جانب الدعم العربي الفلسطيني صورة عامة وغزة بصورة خاصة".

جاهزية الموانئ البحرية الثلاث الصليف ورأس عيسى والحديدة، لاستقبال مختلف أنواع سفن الشحن والنقل البحري، تتواصل على مدار الـ24 ساعة، للإسراع في عمليات تفريغ السفن وفق الأرصفة المتاحة.

التزام المؤسسة البحرية اليمنية بالمعايير والاشتراطات الدولية للأمن البحري وسلامة السفن، تأكيدا واضح على مدى الجاهزية التي روج لها المرتزقة بأنها غير آمنة.

ايقاف تزايد الصراع في البحر الاحمر، مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الامم المتحدة لخفض الاثار الكارثية جراء التصعيد الامريكي.

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