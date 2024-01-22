القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة شحن عسكرية امريكية

العالم- اليمن

واوضح متحدث قوات المسلحة اليمنية العميد سريع مساء اليوم الاثنين في بيان ان القوات البحرية اليمنية نفّذت عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية "أوشن جاز" في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة.



واكد العميد سريع ان الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، محذرا ان أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

وشدد على استمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

واضاف العميد سريع : مستمرون في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع عن اليمن واستمرار مساندة فلسطين.



وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية: مستمرون في الرد على أي اعتداء أمريكي أو بريطاني على بلدنا وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي.