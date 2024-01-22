عبداللهيان :على الكيان الإسرائيلي تحمل تبعات عملياته الارهابية في سوريا

العالم - ايران

ودعا "أمیر عبداللهيان" في رسالته، مجلس الأمن الاممي بالتدخل في واقعة اغتيال المستشارين العسكرين الايرانيين على يد الكيان الصهيوني.

وقال وزير الخارجية : أود أن ألفت انتباهكم إلى الانتهاك المستمر للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة من قبل الكيان الإسرائيلي، عبر استخدامه اللاقانوني للقوة والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تعرض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر بشكل جدي.

وأضاف، أن "الحالة الراهنة هو الاستهداف المتعمد للمستشارين العسكريين الإيرانيين في أراضي الجمهورية العربية السورية، الذين يتواجدون بصفة قانونية وبناء على طلب رسمي من قبل الحكومة السورية، لدعم ومساعدة ذلك البلد في مكافحة الإرهاب".

وأكد وزير الخارجية على، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرّد بشكل حاسم ومتناسب على مثل هذه الأعمال، وفي الوقت والمكان الذي تختاره".