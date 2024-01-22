شاهد: هكذا رصد الحرس الثوري مقرات زمرة "جيش العدل" الارهابية

العالم - ايران

ويظهر في الفيديو، طائرة بدون طيار تابعة لحرس الثورة الإسلامية ترصد مقر إرهابيي زمرة "جيش العدل" في منطقة الجبل الاخضر بالقرب من الحدود الإيرانية في مقاطعة بلوشستان الباكستانية وهو أحد المقرات الرئيسية لهذه الزمرة .

وكما هو واضح في الفيديو يمكن رؤية أجزاء مختلفة من القاعدة وتلال المراقبة والمسلحين المتمركزين فيها وميدان التدريب والرماية لتدريب الإرهابيين.

وتقع القاعدة الإرهابية في قلب جبال وأودية الجبل الأخضر ويصعب الوصول إليها برا.

نشر هذا الفيديو يثبت مرة أخرى بوضوح صحة مطالب إيران بوجود قواعد لزمرة "جيش العدل" الإرهابية في المناطق الحدودية غرب باكستان.

* تحديد الموقع الدقيق لقاعدة زمرة "جيش العدل" الإرهابية

ومن خلال فحص صور الأقمار الصناعية تم تحديد الموقع الجغرافي الدقيق لقاعدة زمرة "جيش العدل" الإرهابية في باكستان. وتقع هذه القاعدة في جبل بنجابوني شمال غرب مدينة بنجغور بإحداثيات 27.2133، 63.7078. وتبلغ المسافة بين هذا المقر الإرهابي والحدود الإيرانية حوالي 40 كيلومترا.

وبعد الهجوم الوقائي الذي شنته إيران على مواقع الزمرة في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، قيل إن مقر هذه الزمرة يقع في الجبل الاخضر شمال شرق بنجغور؛ لكن التحقيقات الإضافية أظهرت أن الموقع الرئيسي والصحيح للمقر يقع في مكان آخر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المقر الإرهابي ما هو إلا أحد المقرات التابعة لزمرة جيش العدل الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني، ولقوات هذه الزمرة تواجد كبير في المناطق الجنوبية الغربية من باكستان.