كيربي يكشف ما سيحدث إذا توقفت الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا

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وأوضح كيربي في بيان: "يجب أن نتوقع أن يتخذ بعض حلفائنا وشركائنا قرارات أخرى إذا رأوا أن القيادة الأمريكية تعثرت أو أن الولايات المتحدة ترفض التمسك بأوكرانيا".

وأرسلت الإدارة الأمريكية طلبا إلى الكونغرس الأمريكي قبل بضعة أشهر، يريد البيت الأبيض من خلاله الحصول على ما مجموعه 106 مليارات دولار، منها نحو 60 مخصصة لأوكرانيا.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تجهز حاليا أي حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن "حزمة المساعدات لأوكرانيا المعلن عنها في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي هي الأخيرة، ولا نعمل ولا نخطط لتخصيص حزمة مساعدات جديدة في هذه المرحلة".

وأوضح أن السبب وراء التوقف عن إعداد حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا هو نقص التمويل المتاح.

وتابع: "يجب الموافقة على طلب تخصيص تمويل إضافي لكي يتسنى لنا الاستمرار في تقديم المساعدات".