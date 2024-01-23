استشهاد واصابة عشرات الفلسطينيين بغزة والاحتلال يقتحم 'طولكرم'

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، قالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ إثر قصف سيارة تقل نازحين قادمة من خان يونس إلى المحافظة الوسطى من قطاع غزة عبر الطريق الساحلي

كما استشهد عدد من المواطنين بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الدحنون في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف محيط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

واستهدف الطيران الحربي الاسرائيلي المواطنين شرقي محافظة الوسطى، كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء وسط قطاع غزة، واستهدف قصف مدفعي أراضٍ زراعية غربي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وواصلت زوارق الاحتلال قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بشكل مكثف على مدار الساعة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وتعتقل والدة وزوجة اسير محرر للضغط عليه لتسليم نفسه

وحسب (فا) ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء مدينة طولكرم، حيث افادت مراسلة (وفا)، باقتحام قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الشمالي، مرورا بدوار شويكة باتجاه شارع الحدادين وسط المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت محل الطاهر للأدوات الكهربائية في الشارع المذكور والذي تملكه عائلة الاسير المحرر علاء شريتح، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، قبل أن تعتقل والدته وزوجته من منزله في حي الاسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن علي عودة (السلمان) في الحي الجنوبي للمدينة، بعد تكسير أبواب المنزل، وقامت بتفتيشه واخضاع ساكنيه للاستجواب.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 25,300 شهيد، و63 ألف مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.