جنين.. الاحتلال يعتقل شابا من اليامون ويقتحم يعبد

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر أمنية قولها: أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد العزيز فرج خمايسة، بعد اقتحام اليامون ومداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته بحجة البحث عن شقيقه إسلام، وطالبت ذويه بتسليم نفسه بزعم أنه مطلوب لديها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت منزلي المواطنين عامر بعجاوي وضياء انفيعات وفتشتهما وأجرت تحقيقات ميدانية مع سكانهما، فيما حطم جنود الاحتلال صرح الشهداء (ضياء حمارشة، ياسر حمدوني، داوود زبيدي، زياد العامر)، وداهمت عدة أحياء في البلدة.

وأعلن رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، أنه سيتم تشييع جثمان الشهيد محمد حسيتي اليوم، الذي استُشهد مساء أمس بعد إعدامه بدم بارد ومنع طواقم الإسعاف من إنقاذ حياته.