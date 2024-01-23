بالفيديو.. الاعلام العبري يعترف بكارثة ثقيلة وقعت للكيان

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان صحيفة "معاريف" العبرية وصفت الواقعة بانها "كارثة ثقيلة على "اسرائيل".. مقتل 24 جنديا في معارك قطاع غزة"، فيما كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت " العبرية" الجيش يتكبد خسائر كبيرة في القطاع والمعارك مستمرة.

وبين مراسلنا ان المسؤولين الصهاينة خرجوا بتصريحات حول ما اسموه الضربة الكبيرة او الصاروخ الفلسطيني الذي اصاب كل هذا الكم من الضباط والجنود.

واشار الى ان هناك سؤال يدور داخل كيان الاحتلال حول المعارك في قطاع غزة بعد هذه الضربة وهو هل ستستمر تل ابيب في هذه المعارك في ظل هذه الخسائر الكبيرة ام انها ستتراجع ؟، خاصة وان هناك حديث حول صفقة يتم بلورتها بين الكيان الاسرائيلي وامريكا وقطر بشأن اطلاق عدد من الاسرى مقابل وقف اطلاق النار او هدنة وما اذا كانت هذه الضربة ستزيد من فرص اعلن الهدنة واعلان صفقة تبادل الاسرى ام لا؟ .

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