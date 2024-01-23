يتامى لا يملكون عيونا.. أطفال غزة يناشدون ومنظمات دولية تستجيب

العالم - فلسطين

منظمة العفو الدولية أشارت الى استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية على القطاع لافتة الى حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية بشكل متعمد من جانب كيان الاحتلال فضلا عن اعتماد الأخير الخطاب العنصري واللا إنساني ضد الفلسطينيين من قبل مسؤوليه واعتماده التمييز والقمع التاريخيين ضد الفلسطينيين في ظل نظام الفصل العنصري الأبارتيد.

وشددت منظمة العفو على ضرورة إصدار محكمة العدل الدولية أمرا عاجلا بتنفيذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع المزيد من الضحايا والدمار والمعاناة للمدنيين وتوفير الحماية لهم معتبرة أن هذا الأمر يساعد في إنذار الدول الأخرى بضرورة عدم المساهمة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما جانبه بين أن استهداف جيش الاحتلال لآلاف النازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس يعد تكريسا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع ويعبر عن سعي الاحتلال لتنفيذ خططه العلنية للتهجير القسري للسكان. وأعلن الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال وسعت هجومها العسكري على خانيونس منذ يومين بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية ومحاصرة مراكز إيواء تؤوي عشرات آلاف النازحين كاشفا عن توثيقه لقصف إسرائيلي استهدف خمسة مراكز إيواء ولاستهداف فلسطينيين أثناء النزوح.

ولفت المرصد الى إقامة مقبرة جماعية جديدة داخل ساحة مستشفى ناصر دفن فيها العشرات لتعذر نقلهم إلى منطقة المقابر التي تشهد تمركزا لدبابات الاحتلال والتي تنفذ أعمال تجريف ونبش للقبور هناك.

وفي إطار استباحتها المستمرة للمستشفيات، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى 'الخير' غربي مخيم خانيونس، واحتجزت طاقمه الطبي كما فرضت حصارا على مستشفيي 'ناصر' و'الأمل.' وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن جيش الاحتلال قصف مجددا مقرها في خانيونس وتسبب بوقوع ضحايا من النازحين.