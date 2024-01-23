أجواء من الهدوء تخيم على اليمن.. ولكن بعد ماذا؟

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وتنظر صنعاء أن الاستهداف الأمريكي البريطاني محاولة جديدة لثني اليمن عن مناصرة غزة ومنع عملياته البحرية، وهو ما لم ولن يتحقق وفق ما أكده عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الذي يرى أن استمرار الإعتداء الأمريكي البريطاني يُعزز تصميم الشعب اليمني على المواجهة، فيما توعدت القوات المسلحة اليمنية أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب.



الاعتداءات الأمريكية البريطانية الجديدة على اليمن جاءت بعد ساعات من إعلان قواته استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن، مع تأكيدها الاستمرار في الرد على أي اعتداء باستهداف مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي، واتخاذ كافة الاجراءات العسكرية ضمن حق الدفاع عن اليمن ومساندة فلسطين.

ويدلل استمرار نجاح صنعاء في عملياتها العسكرية البحرية -وفق مراقبين- مدى تطور سلاحها وقدراتها، وكذلك قوة ثبات موقفها تجُاه غزه، وبالمقابل مدى حجمِ فشل كل التحركات والضغوطات الامريكية لتغيير هذا الموقف.