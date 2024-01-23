وحدة ساحات المقاومة تسير وفق إستراتيجيتها

العالم - خاص بالعالم



قائد الثورة الإسلامية اكد أن انتصار غزة امر حتمي رغم كل الصعوبات والاداء غير المناسب لمسؤولي الدول الاسلامية.



وبحسب التطورات في المنطقة فإن وحدة ساحات المقاومة اكدت نجاحها في مواجهة الكيان الاسرائيلي ووحشيته في غزة.. وحدة تحاصر كيان الاحتلال وتفتح عليه جبهات مؤلمة لسياسته المتأثرة بشدة بسبب الاخفاقات في غزة، وجيشه المنهك واقتصاده المأزوم.



وعلى مدى يوميات العدوان التاسعة بعد المئة ، تبدو تلك الجبهات مفتوحة على احتمالات التصعيد ضد الاحتلال الاسرائيلي.. وعليه كانت الجبهة اليمنية التي ادخلت المنطقة في تحولات جديدة.. لقد ساهمت الصواريخ والمسيرات اليمنية في البحر الاحمر الى محاصرة كيان الاحتلال اقتصاديا وعسكريا فبات اقتصاده يترنح على خلفية اقفال مرفأ ايلات ، رغم الدعم الاميركي والبريطاني الذي لم يفلح رغم مئات الطلعات الجوية التجسسية في وقف الصواريخ اليمنية من استهداف سفن تعمل لصالح الكيان بل اصبحت نفسها تلك السفن الحربية الاميركية عرضة للاستهداف اليمني.



جبهة اخرى بدأت هي الاخرى بالتشكل وهي جبهة المقاومة العراقية التي اصبحت تستهدف قواعد الاحتلال الاميركي في العراق وسوريا اعترف على اثرها البنتاغون بتعرضها لاكثر من 150هجوما ، بينما اعترفت واشنطن باصابة سبعين من جنودها بسبب تلك الهجمات.



وضمن التنسيق الواسع بين قوى محور المقاومة تأتي الجبهة اللبنانية التي تذخر بالانجازات النوعية هي الاخرى التي تحققت ضد المواقع الاسرائيلية بالاراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة... محور مقاومة يؤكد وقوفه ودفاعه عن غزة وهو ما اكده مرارا امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بأن المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي وأنها ستنتصر لغزة.



اوراق قوة تتراكم ومحور مقاومة يقف بقوة امام اتساع رقعة المواجهة في كافة محاور المقاومة ما جعل الكيان الاسرائيلي في مأزق كبير، بينما أصبح عاجزا عن تحقيق أهدافه بمواجهة مقاومة فلسطينية أدخلت هذا الكيان في مستنقع من الاهداف الفاشلة.