أوستن: الضربات في العراق دقيقة ونحن لا نسعى للتصعيد!

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وأوضح أوستن في بيان نشره البنتاغون: "اليوم، بناءً على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وغيرها في العراق".

وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة تأتي ردًا مباشرًا على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد مواطني الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق وسوريا" حسب تعبيره.

وتابع الوزير الأمريكي "لن نتردد أنا والرئيس في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا. نحن لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة. نحن على استعداد تام لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية موظفينا ومنشآتنا. وندعو هذه الجماعات إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات".

وكان مراسلنا في العراق قد أفاد بدوي انفجارات في مواقع بمنطقة جرف النصر (جرف الصخر) بمحافظة بابل ومنطقة القائم بمحافظة الأنبار، إثر غارات أمريكية.

وفي وقت سابق، حذرت فصائل المقاومة في العراق، الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة في سوريا والعراق، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".