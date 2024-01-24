شاهد/ قائد الثورة يدعو مسؤولي الدول الإسلامية لاتخاذ هذه الخطوة

العالم-فلسطين

ويتضمن الفيديو الذي نشره موقع (KHAMENEI.IR) تصريحات للإمام الخامنئي بتاريخ 23/1/2024 يدعو فيها سماحته مسؤولي الدول الإسلامية إلى عدم القيام بخطوات ليست بمتناول أيديهم من قبيل المطالبة بوقف إطلاق النار بل الإقدام على الخطوات المتاحة لهم مثل قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الكيان الصهيوني.

كما نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي تصاميم تتضمن مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي بتاريخ 23/1/2024 خلال لقاء مع القائمين على المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى 24 ألف شهيد من محافظة طهران.

واكد سماحته انه رغم الأداء غير المناسب لمسؤولي الدول الإسلامية ورغم الصعوبات كافة، فإنه كما جاء في القرآن، الله مع المؤمنين، وكل من كان الله معه النصرُ حليفه.