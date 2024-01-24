الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤
٠٧:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/ قائد الثورة يدعو مسؤولي الدول الإسلامية لاتخاذ هذه الخطوة

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

نشر الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد على خامنئي، مقطع فيديو يتضمن تصريحات لسماحته يدعو مسؤولي الدول الإسلامية الى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني.

العالم-فلسطين

ويتضمن الفيديو الذي نشره موقع (KHAMENEI.IR) تصريحات للإمام الخامنئي بتاريخ 23/1/2024 يدعو فيها سماحته مسؤولي الدول الإسلامية إلى عدم القيام بخطوات ليست بمتناول أيديهم من قبيل المطالبة بوقف إطلاق النار بل الإقدام على الخطوات المتاحة لهم مثل قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الكيان الصهيوني.

كما نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي تصاميم تتضمن مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي بتاريخ 23/1/2024 خلال لقاء مع القائمين على المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى 24 ألف شهيد من محافظة طهران.

واكد سماحته انه رغم الأداء غير المناسب لمسؤولي الدول الإسلامية ورغم الصعوبات كافة، فإنه كما جاء في القرآن، الله مع المؤمنين، وكل من كان الله معه النصرُ حليفه.

روابط ذات صلة

قائد الثورة: اليمنيون قطعوا شرايين الاحتلال الحيوية دون الخوف من تهديدات امريكا

قائد الثورة الإسلامية يستقبل أئمة الجمعة من انحاء البلاد