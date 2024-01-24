المقاومة في العراق ترد على العدوان الأميركي على الحشد الشعبي

العالم _ مراسلون

أفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد أن المقاومة الاسلامية في العراق استهدفت برشقة صاروخية قاعدة كونيكو التي تضم قوات أمريكية في سوريا، ردا على العدوان الاميركي على مقرات الحشد في العراق.

وقال ان العدوان الامريكي استهدف فجر اليوم الاربعاء بغارات جوية مقرات الحشد الشعبي في جرف النصر بمحافظة بابل والقائم الحدودية في محافظة الانبار.

واوضح ان القصف الاميركي استهدف الكلية العسكرية داخل جرف النصر ومقر عمليات شمال بابل.

وأضاف ان عمليات الجزيرة - الحشد الشعبي أكدت صباح اليوم الأربعاء، تعرض مقار تابعة لها في محافظتي الانبار وبابل الى قصف جوي امريكي خلفا ضحية واصابات بين صفوف المقاتلين.

وأكد مدير مكتب العالم في بغداد أن المسؤولين العراقيين ادانوا هذا العدوان، ووصفه مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي بانتهاك سافر للسيادة العراقية.

وأعلنت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، استشهاد مقاتل واصابة اثنين اخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع في القائم غربي الانبار، فيما لم تشر إلى أية خسائر بشرية في قصف اخر طال جرف الصخر.

وادعى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تعليقا على الغارات بأنّها "جاءت رداً على الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا".

يذكر أن أمس الثلاثاء، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "عين الأسد" الأميركية، مرتين، في محافظة الأنبار، غربي البلاد، عبر هجومين منفصلين بالطيران المُسيّر.

وتستمر المقاومة الإسلامية في العراق باستهداف قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا، استكمالاً لنهج مقاومة الاحتلال الأميركي في المنطقة، ورداً على مجازر الكيان الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزّة.