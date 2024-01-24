طهران تعلن التوسط بين تركيا وسوريا لإعادة العلاقات بينهما

العالم - ايران

واضاف كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاربعاء في عاصمة كازاخستان استانا : ان احترام السيادة الوطنية ووحدة الاراضي السورية، ياتي ضمن الاهداف المشتركة بين ايران وتركيا.

وناقش الجانبان القضايا الاقليمية، بما في ذلك مجازر القتل المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار عملية استانا لحل الازمة السورية.

وفي الشأن الفلسطيني، اعتبر "خاجي"، ان امريكا تتحمل المسؤولية الرئيسية في جرائم الابادة والحرب التي يرتبكها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي اشارة الى "العلاقات الجيدة والودية" بين ايران وتركيا، اكد كبير مساعدي وزير الايراني بان الجمهورية الاسلامية، ستبذل قصارى الجهود من اجل استعادة العلاقات بين البلدين المسلمين والجارين تركيا وسوريا.