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آليات الإحتلال تعاود إقتحام جنين إستمرارا لسياسة العقاب الجماعي

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

يحفظ الناس في جنين هذا الصوت جيداً، إنذارٌ باقتحام اسرائيلي لمدينة جنين، آليات الاحتلال تعاود اقتحام جنين فجراً، في عملية تضاف لعشرات الاعتداءات الإسرائيلية في منذ السابع من اكتوبر، والمشهد بات موجداً.

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تجريف الشوارع الرئيسية وهدم أضرحة الشهداء وتخريب ممتلكات المواطنين، استمراراً لسياسية العقاب الجماعي ضد المدنيين التي يمارسها جيش الاحتلال في محاولة منه للنيل من المقاومة ومن حاضنتها الشعبية.

إطلاق نار يسمع مرة أخرى في جنين بعد انسحاب جيش الاحتلال من المدينة، والهدف وسام حشان، بعد أن عاد إلى منزله مشتبكاً ليبشر والدته بأن لا شهداء في جنين فكان هو الشهيد.

آلياتُ الاحتلال حاصرت منزله في قرية بير الباشا ليرتقي مشتبكاً.

الثمن الباهض الذي يدفعه الفلسطينيون منذ أكثر من سبعة عقود في مساحة فلسطين لحياةٍ واسعة في سبيل حرية هذه البلاد.

يؤمن الفلسطينيون بأن السلاح هو زينة الرجال، وبأن الانتصار مرهونٌ بألا تُرفع الراية البيضاء في الضفة الغربية كما لم تُرفع في غزة .

التفاصيل في الفيديو المرفق

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