فيديو خاص حول تسلل مقاتلي حزب الله الى ثكنة حانيتا!

العالم - خاص بالعالم

وافاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان: كانت هناكم بعض المزاعم الاسرائيلية عن حدث امني بالقرب من مستوطنة وثكنة حانيتا، حيث اقام جيش الاحتلال الاسرائيلي العديد من الحواجز على المفارق بين المستوطنات والقواعد العسكرية وتبين ان هذه المزاعم غير صحيحة خاصة فيما يتعلق بتسلل اشخاص او مقاتلين من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة.

واضاف: ميدانيا يشهد منذ الصباح الخط الممتد من الطقاع الشرقي حتى القطاع الغربي اعتداءات اسرائيلية من قبل مدفعية الاحتلال التي قامت بقصف اطراف بلدة الجبين و طير حرفا والناقورة بالاضافة الى مفترق شيحين الذي يربط هذه المناطق بالقطاع الاوسط.

وتابع مراسلنا: كما طال القصف الاسرائيلي قبل قليل اطراف بلدة راشيا الفخار والهبارية باتجاه كفر حمام في اقليم العرقوب.

واوضح ان القصف الاسرائيلي طال ايضا قبل قليل بلدة العباسية الحدودية، حيث استهدف الاحتلال احد المنازل بقذائف الدبابات ما ادى الى وقوع اضرار دون انباء عن اصابات بين المواطنين.

ومن جانب المقاومة قال مراسل قناة العالم ان قوات حزب الله قامت قبل قليل بعملية استهداف لموقع الردار باتجاه راشيا الفخار واصابت الاهداف وسيصدر بيان رسمي بالعملية.

وتابع مراسل قناة العالم: وكانت قوات حزب الله قد قامت امس بعملية رغم رداءة الطقس عند الساعة التاسعة والنصف مساء حيث استهدفت بركة ريشه ومحيطها واوقعت العديد من الاصابات بين صفوف الاحتلال الاسرائيلي.

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