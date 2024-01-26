ارتفاع حصيلة ضحايا قصف العدوان الصهيوني في غزة إلى 25900 شهيدا

العالم-فلسطين

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "إن القوات الإسرائيلية ارتكبت21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و370 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، كما تمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني لنجدتهم، فيما يحاصر الجيش مستشفيات خان يونس ويصيبها بشلل تام بالتزامن مع ارتكاب جرائم إبادة جماعية بالمحافظة ويمنع وصول سيارات الإسعاف".

وطالبت وزارة الصحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة بحماية المستشفيات وتلبية احتياجاتها الدوائية والطعام والوقود، وكذلك زيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى فلسطين المحتلة والضغط للإفراج عنهم.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ112، تواصل قوات الاحتلال استهدافاتها، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.