بغداد تخطر موسكو باستعداد واشنطن لسحب قواتها من العراق

العالم - العراق

وقال لافرينتيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أخبرنا زملاؤنا العراقيون بهذا الأمر، وأخطرونا أن السفير الأمريكي في بغداد أعلن عن استعداد الجانب الأمريكي لمثل هذه الإجراءات - لتلبية طلب الجانب العراقي، والذي أكده قرار برلماني..حتى أنني سألت أصدقائنا العراقيين على وجه التحديد عما إذا كانوا قد تلقوا رفضًا للامتثال للمطالب. فأجابوا بأن الولايات المتحدة وافقت".

ووفقًا له، أفاد الجانب العراقي بأن بغداد لديها قوات للحفاظ على النظام "في جميع أنحاء العراق تقريبا.. ومستعدون لتحمل المسؤولية الكاملة عن حفظ النظام وضمان الأمن ولا يحتاجون إلى تواجد مكونات عسكرية.

وأضاف أن السؤال الآن هو كم من الوقت سيستغرق الأمر وما هو الإجراء الذي سيتم بموجبه سحب القوات العسكرية الأميركية.

وختم المبعوث الخاص للرئيس الروسي حديثه، قائلاً: "يمكن أن يتم ذلك في غضون شهر أو شهرين، كما حدث في أفغانستان، أو يمكن أن يمتد لسنوات(..)".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة جدول زمني لوجود مستشاري "التحالف الدولي" في البلاد.

ويضم التحالف 86 عضوا، يحتفظ بعضهم بوجود عسكري في العراق، كما تضم ​​الولايات المتحدة سوريا إلى منطقة مسؤوليتها، حيث يوجد، بحسب بعض المصادر، نحو 900 جندي أميركي، ولم يعلّق البنتاغون على الشائعات بشأن إمكانية انسحابهم.