الرئيس الايراني يشيد بمبادرة جنوب افريقيا بتقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وفي اتصال هاتفي مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مساء الخميس، ثمن آية الله السيد إبراهيم رئيسي، المبادرة والإجراء الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب أفريقيا بتقديم شكوى ضد الکیان الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية، وقال: إن هذا العمل الذي قامت به دولة ذاقت مرارة العنصرية والإبادة الجماعية لسنوات عديدة، يحظى بالتكريم والإعجاب ليس فقط في العالم الإسلامي، بل من قبل جميع الأحرار والباحثین عن الحریة.

وقال الرئيس الايراني: إن الکیان الصهيوني وداعميه يریدون بالتأكيد، حرف عملیة متابعة هذا الملف، مضیفا: أن المجتمع الإنساني وكل الشعوب تتوقع من هذه المحكمة أن تتحقق العدالة ويصدر حكم بإدانة الکیان الصهيوني المجرم.

وأكد آیة الله رئيسي، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي لهذا العمل الشجاع الذي قامت به جنوب أفريقيا، وأضاف: أن هذا الإجراء في فترة تقاعس المنظمات الدولية، سيسجل اسم سيريل رامافوزا إلى جانب اسم نيلسون مانديلا كشخصية مناهضة للعنصرية ومطالبة بالعدالة في العالم.

وشدد رئيس الجمهورية على رغبة المسؤولين في ايران وجنوب افريقيا في مواصلة تحسين العلاقات، وتوظيف الامكانيات المتبادلة المتنوعة لتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية إلى مستويات أعلى.

من جانبه قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا،في هذه المحادثة الهاتفية أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تقف دائما إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في الأوقات الصعبة كصديق حقيقي وموثوق.

واضاف: نحن سعداء جداً بأن نرى دولاً مؤثرة ومحبة للسلام مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم الشعب الفلسطيني وتريد إحقاق حقوقه.

واشار الى دعم بعض الدول للکیان الصهيوني، قال: ان معارضة مثل هذه الدول لا تؤثر على إرادة بلاده في مكافحة الإبادة الجماعية وإجرام الکیان الصهيوني.

واردف قائلا :ولطالما اتبعت هذه الدول نهجا منافقاً ومخادعاً في العلاقات الدولية، لكن في الكوارث الفظيعة التي شهدتها غزة انكشف وجهها الحقيقي وأدركت دول العالم أنها لا تهتم بحياة البشر.

وأكد رامافوزا أن جنوب افريقيا حكومة وشعبا تكن احتراما كبيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفا تاريخ العلاقات بين البلدين بأنه مليء بالعلاقات والتعاملات الحسنة، مشددا على ان بلاده تولي اهتماما بتعزيز العلاقات الثنائية على جميع الاصعدة.