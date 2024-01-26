تسريبات عن صفقة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال

العالم - خاص بالعالم

تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول معظم بنود صفقة تبادل أسرى. التهدئة ستمتد لمدة 35 يوما وسيتم خلالها إطلاق سراح الأسرى 'الإسرائيليين' من غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

تحركات دبلوماسية وتسريبات عن قرب نضوج اتفاق بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الاسرائيلي.. هذا ما يشاع في الاعلام الاميركي واكده الاعلام العبري رغم ان الخلاف الرئيسي بين الجانبين امام ابرام صفقة ما زال قائما.

وفي وقت تؤكد فيه حماس رفضها مناقشة أي صفقة مع تل ابيب دون وقف كامل للعدوان على قطاع غزة فيما يصر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على المضي في الحرب حتى القضاء على حماس، يجري الحديث عن اجتماع رباعي يعقد في اوروبا قريبا ويجمع رئيس الموساد الإسرائيلي مع رئيس السي اي ايه ورئيس المخابرات المصري ورئيس الوزراء القطري بحسب وسائل اعلام اميركية.

وفي كيان الاحتلال نقل موقع هآرتس عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله ان تفاهمات مبدئية حول معظم بنود صفقة تبادل أسرى تم التوصل اليها موضحا ان التهدئة ستمتد لمدة خمسة وثلاثين يوما على أن يتم خلالها إطلاق سراح اسرى الاحتلال من غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

لكن المصدر اشار الى ان القضية العالقة هي وقف إطلاق النار في نهاية التهدئة أو لا ما يعني انه لا اتفاق حتى الآن وكل ما عدا ذلك تفاصيل لن تتمّ من دون حسم الأساس.

من جهتها قالت القناة الثانية عشرة العبرية قالت ان تل أبيب تتعامل مع اللقاء الرباعي في اوروبا بوصفه قمة حاسمة لجسر الخلافات في مواقف الوسطاء وتفعيل صغوط مشتركة على الطرفين للتوصل الى اتفاق.

وبحسب القناة فٌإن شروط حماس تتمثل بتبادل مئة اسير فلسطيني مقابل كل اسير اسرائيلي وبانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة وكذلك تهدئة على مراحل تنتهي بوقف العدوان بشكل كامل.

بعض مطالب الحركة اعتبرها المجلس الوزاري المصغر انها جاءت متطرفة وهو ما لا يمكن لتل ابيب أن ترضخ له ما يعني ان الطريق ما زال طويلا امام اي صفقة محتملة.