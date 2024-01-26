19 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، فقد أكدت مصادر طبية في غزة أن عددا كبيرا من الشهداء والمصابين ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفي السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، بإصابة عدد من المواطنين، إثر إطلاق دبابات الاحتلال الاسرائيلي، قذائفها في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

وأكدت الجمعية، أن طواقمها تعجز لغاية الآن عن الوصول إلى المصابين، فيما أدى استهداف البوابة الرئيسية للمستشفى إلى تطاير الشظايا داخلها.