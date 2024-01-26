بايدن يرشح سفيرة امريكية جديدة بصفة "فوق العادة" في بغداد

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وذكر موقع البيت الأبيض، ان الرئيس بايدن أعلن عن نيته ترشيح تريسي آن جاكوبسون، المرشحة لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، وباتريك جيه فوكس، مرشح لعضوية مجلس النقل البري.

ولدت تريسي آن جاكوبسون عام 1965 وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة جونز هوبكنز ودرجة الماجستير من كلية العلوم الدولية المتقدمة بنفس الجامعة.

حصلت جاكوبسون على العديد من الجوائز في وزارة الخارجية الامريكية لنجاحها في مهامها، منها جائزتين رئاسيتين، ووسام ابراهيم روكوفا للسلام والديمقراطية والانسانية في كوسوفو.

جاكوبسون، وهي عضو محترف في الخدمة الخارجية العليا، من فئة وزير محترف، شغلت مؤخراً منصب القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا، إثيوبيا، وعلى مدار مسيرتها المهنية، كانت سفيرة الولايات المتحدة في ثلاث مناسبات – في طاجيكستان وتركمانستان وكوسوفو، ونائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في ريجا، لاتفيا.

بالإضافة إلى الأدوار القيادية العليا في الخارج، شغلت جاكوبسون منصب النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية وعميد مركز تدريب الشؤون الخارجية الوطني (FSI) لكلية الدراسات المهنية ودراسات المناطق ثم نائبًا مخرج، وفي مجلس الأمن القومي، وكانت جاكوبسون نائب الأمين التنفيذي والمدير الأول للإدارة.

وأعلنت واشنطن وبغداد الخميس أنّهما ستطلقان محادثات بشأن مستقبل التحالف الدولي، من شأنها أن تؤدي إلى صياغة جدول زمني يُتيح خفض عدد مستشاريه في العراق، في ظلّ توتر إقليمي متصاعد وهجمات متكرّرة تشنّها المقاومة العراقية على القواعد الامريكية، على خلفية مجازر الاحتلال الاسرائيلي ضد مدنيي غزة.

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سوريا زهاء 900 جندي أميركي، في إطار ما يسمى عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن عام 2014.