تعميق العلاقات بين إيران والسعودية خطوة فعالة لوحدة العالم الاسلامي

العالم- ايران

واعتبر علي رضا عنايتي في لقائه مع الشيخ "محمد العيسى" الأمين العام لـ"رابطة العالم الإسلامي" أن وحدة الدول الإسلامية وتضامنها ووحدة المسلمين تزيد من قدرات العالم الإسلامي، وأكد على دور المراكز الإسلامية وعلماء الإسلام في تعزيز مكانة الإسلام في المعادلات العالمية.

وأشار عنايتي إلى أن اللقاء المتبادل بين علماء الإسلام سيؤدي إلى تقريب وجهات النظر، وقال: من حالات التعاون إجراء البحوث المشتركة حول القضايا الجديدة للعالم الإسلامي.

من جانبه أشار الشيخ "محمد العيسى" خلال اللقاء، إلى المسؤولية الجماعية لرابطة العالم الإسلامي وإصدار وثيقة مكة 2019 وقال: إن رابطة العالم الإسلامي تؤكد على التضامن الإسلامي رغم تنوع الأديان.

وأكد الجانبان في هذا اللقاء على النقاط المشتركة بين المسلمين، واعتبرا تعميق العلاقات العلمية والثقافية والدينية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية خطوة فعالة في اتجاه تضامن ووحدة العالم الإسلامي.