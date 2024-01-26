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بالفيديو.. مدير منظمة الصحة العالمية يكبح دموعه وهكذا يصف أوضاع غزة

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى وقف إطلاق النار وإيجاد “حل حقيقي” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مناشدة مفعمة بالعواطف أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها “جحيمية”.

العالم-فلسطين

وكبح غيبريسوس دموعه وهو يصف الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لضربات إسرائيلية قتل فيها أكثر من 25 ألف شخص.

وقال أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف خلال مناقشة حول حالة الطوارئ الصحية في غزة: “أنا مؤمن حقيقي، بسبب تجربتي الخاصة، بأن الحرب لا تأتي بحل، بل بمزيد من الحرب، ومزيد من الكراهية، ومزيد من العذاب، ومزيد من الدمار. لذا دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسيا”.

وأضاف “أعتقد أنكم جميعا قلتم بحل الدولتين وما إلى ذلك، ويحدوني أمل أن تنتهي هذه الحرب وتنتقل إلى حل حقيقي”، قبل أن ينهار واصفا الوضع الحالي بأنه “تعجز أمامه الكلمات”.

وحذر غيبريسوس في الكلمة ذاتها من أن مزيدا من الأفراد في غزة سيموتون من الجوع والمرض.

وقال: “إذا أضفتم كل ذلك، أعتقد أنه ليس سهلا أن نفهم مدى جحيمية الوضع”.

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