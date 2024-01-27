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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر يوم السبت استهداف قاعدتين أمريكيتين في القرية الخضراء وحقل كونيكو في سوريا.

العالم - العراق

وقالت في بيان "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الجمعة 26 يناير قاعدتين للاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري".

وأفادت بأن عملية الاستهداف تمت بالطائرات المسيرة، مؤكدة استمرارها في عمليات الاستهداف.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت مهاجمة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق بالطيران المسير.

وتستهدف "المقاومة" مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه تل أبيب من واشنطن.

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