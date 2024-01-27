لعشاق القهوة.. اكتشف شخصيتك من نوع قهوتك

العالم- الصحة

وأجريت دراسة على محبي القهوة في المملكة المتحدة وجدت أنه يمكن معرفة شخصية الإنسان من خلال نوع القهوة، التي يحبها.

والدراسة أجرتها سلسلة وجبات سريعة شهيرة في بريطانيا وشملت أكثر من ألفي شخص.

وإليكم النتائج التي خلصت إليها الدراسة:

القهوة المنكهة: شخصيتك تخبرنا أنك إنسان سعيد يحب التسلية.

القهوة المثلجة: شخصيتك تخبرنا أنك إنسان يحب الحياة وعاشق جيد.

الإسبرسو المزدوجة (double espresso): فأنت غالبا تحب السفر والقراءة.

أما عشاق الإسبرسو فهم على الأغلب حاصلون على درجة علمية معينة.

عشاق “الفلات وايت” يعتبرون صادقين وجديرين بالثقة.

فيما يعد محبو “الموكا” أكثر جاذبية.

إذا كنت من محبي “لاتي” (Latte) فأنت تحب السعادة للناس.

في حال كنت تحب “كابوتشينو” فأنت راض عن الحياة.

لا تشرب القهوة على الريق

لكن دراسة طبية بريطانية حذرت من شرب القهوة قبل تناول وجبة الإفطار صباحا، أو على الريق كما يفعل كثيرون.

والسبب أن الدراسة وجدت أن شرب القهوة قبل وجبة الإفطار يعيق التمثيل الغذائي، إذ تضعف القهوة استجابة سكر الدم بنسبة 50% عند تناولها على معدة فارغة.

وأجرى الدراسة باحثون في “جامعة باث” في المملكة المتحدة، ونشرت الدراسة في “المجلة البريطانية للتغذية” في يونيو/حزيران 2020.

ولكن من خلال تأجيل شرب القهوة إلى ما بعد الإفطار، وجد الباحثون أن قدرة أجسامنا على التعامل مع الطعام بشكل صحي قد تحسنت بشكل كبير.

ونظرا لأهمية الحفاظ على مستويات السكر في الدم لدينا ضمن نطاق آمن للحد من مخاطر أمراض مثل السكري وأمراض القلب، يعتقد الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن يكون لها آثار صحية بعيدة المدى.

وشملت الدراسة 29 من الرجال والنساء الأصحاء، تم وضعهم في ظروف مختلفة، شملت النوم بشكل طبيعي ليلا، ثم شرب مشروب سكري صباحا لتقييم قدرة الجسم على ضبط سكر الدم، والنوم بشكل سيء.

حيث تم إيقاظ المشاركين في الدراسة لمدة 5 دقائق كل ساعة ليلا، ثم شرب مشروب سكري صباحا، والنوم بشكل سيء ثم شرب القهوة صباحا قبل 30 دقيقة من تناول المشروب السكري.

وأظهرت النتائج أن ليلة واحدة من النوم المتقطع لم تؤد إلى تفاقم استجابات المشاركين لنسبة الغلوكوز في الدم عند وجبة الإفطار مقارنة بليلة النوم العادية.