بطاقة صفراء لـ'اسرائيل' تتبعها حمراء

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان القرار الصادر من محكمة العدل الدولية حول ارتكاب كيان الاحتلال جرائم ابادة في غزة، أثار ردود واسعة في وسائل الاعلان الاسرائيلية.

وأكد محلل اسرائيلي لقناة 13 العبرية ان العالم وجه الينا بطاقة صفراء، ولكن اذا ما استمر الوضع علی ما نحن عليه، فقد يوجه الينا العالم بطاقة حمراء.

هذا ورأت وسائل اعلام عبرية ان قرار المحكمة يبقي "اسرائيل" في قفص الاتهام.

هذا وأقرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأول في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال.

ويعتبر هذا القرار انتصاراً لمصلحة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بفرض تدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة.