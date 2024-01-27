السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤
١١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بطاقة صفراء لـ'اسرائيل' تتبعها حمراء

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال محلل اسرائيلي ان العالم وجه الينا بطاقة صفراء بقرار محكمة العدل الدولية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان القرار الصادر من محكمة العدل الدولية حول ارتكاب كيان الاحتلال جرائم ابادة في غزة، أثار ردود واسعة في وسائل الاعلان الاسرائيلية.

وأكد محلل اسرائيلي لقناة 13 العبرية ان العالم وجه الينا بطاقة صفراء، ولكن اذا ما استمر الوضع علی ما نحن عليه، فقد يوجه الينا العالم بطاقة حمراء.

هذا ورأت وسائل اعلام عبرية ان قرار المحكمة يبقي "اسرائيل" في قفص الاتهام.

هذا وأقرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأول في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال.

ويعتبر هذا القرار انتصاراً لمصلحة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بفرض تدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

روابط ذات صلة

20 مجزرة في خانيونس ودفن الشهداء في الشوارع!

دعوى قضائية ضد بايدن بالتواطؤ في جرائم الإبادة بغزة

شاهد..رافعة راية بيضاء ومعها حفيدها..استشهاد مسنة برصاص الاحتلال في غزة

طهران : قرار محكمة لاهاي دليل على الجرائم الدولية التي تحدث في غزة

المنظمة العربية للهلال الأحمر تعلق على قرار العدل الدولية