ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 26257 والاصابات إلى 64797

العالم _ فلسطين

واعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيد و 310 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

هذا واعلنت مصادر طبية في غزة انه خلف القصف الاسرائيلي المتواصل على خانيونس 28 شهيدا وأكثر من 80 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المدفعي وعدوانها الجوي على مناطق غرب المدينة ومجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك منطقة المعسكر، وتشدد حصارها وتعيش حركة المواطنين وسيارات الإسعاف.