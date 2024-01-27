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السلطة الفلسطينية ترد على تعليق تمويل بعض الدول الغربية للأونروا

السلطة الفلسطينية ترد على تعليق تمويل بعض الدول الغربية للأونروا
السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكدت السلطة الفلسطينية السبت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بحاجة إلى "الدعم" ليس "وقف الدعم والمساعدات" إثر إيقاف عدة دول تمويلها للمنظمة بعد اتهامات اسرائيلية بضلوع موظفين فيها في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

العالم - فلسطين

وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر منصة "اكس"، "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للاونروا بالعودة فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وكانت أعلنت كل من: إيطاليا وكندا وأستراليا -اليوم السبت- تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن اتخذت الولايات المتحدة الخطوة ذاتها، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

بينما أدانت حركة حماس ما وصفتها "بحملة التحريض الإسرائيلية ضد مؤسسات أممية.

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