طهران تمنح جائزة عالمية لأكبر حدث ديني دولي ولعظمة خفاياه

العالم- مراسلون

وقال محمد مهدي اسماعيلي وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني: "من الواضح ان قرار العالم المستكبر اليوم هو فرض التعتيم على مراسم الاربعين، ومن هنا تتبين ضرورة دخول مواجهة هذا القرار الاستكباري بكل ما أوتي المسلمون من قوة".

وخلال الحفل الختامي لجائزة الأربعين العالمية تم تتويج عدد من الفنانين من داخل ايران وخارجها، ومنحت الجائزة لأصحاب الأعمال المختارة من قبل لجنة التحكيم في أقسام المسابقة الخاصة بالصور الفوتوغرافية وقسم الأفلام والمذكرات والافلام الشعبية وقسم الناشطين في قنوات التواصل الاجتماعي.

هذا وإن الجائزة العالمية للأربعين تعد برنامجا ثقافيا عالميا ينظم بغية عرض مشاهد للتضحية والفداء مستوحاة من الملحمة العاشورائية التي سطرها الامام الحسين عليه السلام، وسلطت الضوء على الإنطباعات الشخصية حول مسيرة الأربعين وشرح آداب زيارة الأربعين عند الشعوب المختلفة وتأثير المشاركة في مراسم الأربعينية الحسينية على حياة الفرد.

