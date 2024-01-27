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طهران تمنح جائزة عالمية لأكبر حدث ديني دولي ولعظمة خفاياه

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

بالتزامن مع ذكري وفاة سيدة الاعلام الاولي وعقيلة الهاشميين السيدة زينب سلام الله عليها وانطلاقا من المکانة المعنوية الفريدة والقيمة لذکرى أربعينية سيد الشهداء الامام الحسين "عليه السلام" التي تشهد مسيرات مليونية لعشاق أبي الاحرار من مختلف انحاء العالم، عمدت رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية الى إقامة الجائزة العالمية لأربعينية الحسيني، في نسختها التاسعة لتسليط الضوء على هذا الحدث الديني الدولي من منظار فني بشکل يليق به، وتعريف شعوب العالم اکثر فأکثر بعظمة هذه المناسبة وأبعادها وخفاياها.

العالم- مراسلون

وقال محمد مهدي اسماعيلي وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني: "من الواضح ان قرار العالم المستكبر اليوم هو فرض التعتيم على مراسم الاربعين، ومن هنا تتبين ضرورة دخول مواجهة هذا القرار الاستكباري بكل ما أوتي المسلمون من قوة".

وخلال الحفل الختامي لجائزة الأربعين العالمية تم تتويج عدد من الفنانين من داخل ايران وخارجها، ومنحت الجائزة لأصحاب الأعمال المختارة من قبل لجنة التحكيم في أقسام المسابقة الخاصة بالصور الفوتوغرافية وقسم الأفلام والمذكرات والافلام الشعبية وقسم الناشطين في قنوات التواصل الاجتماعي.

هذا وإن الجائزة العالمية للأربعين تعد برنامجا ثقافيا عالميا ينظم بغية عرض مشاهد للتضحية والفداء مستوحاة من الملحمة العاشورائية التي سطرها الامام الحسين عليه السلام، وسلطت الضوء على الإنطباعات الشخصية حول مسيرة الأربعين وشرح آداب زيارة الأربعين عند الشعوب المختلفة وتأثير المشاركة في مراسم الأربعينية الحسينية على حياة الفرد.

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