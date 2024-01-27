حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال ويحقق اصابات مباشرة

العالم- لبنان
كما استهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان، اليوم السبت، التجهيزات التجسسية في موقع البحري بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.
في بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية، ان مجاهديها استهدف المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:35 من بعد ظهر يوم السبت 27-01-2024 مقر قيادة سريّة في ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بصاروخ "فلق 1" وحققوا فيه إصابة مباشرة.
كما قالت في بيان اخر أن "مجاهديها استهدفوا عند الساعة 2:45 من بعد ظهر يوم السبت 27-01-2024 التجهيزات التجسسية في موقع البحري بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
وأكدت المقاومة الاسلامية في بيانها، أن هذه العملية تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
كما هاجمت المقاومة الاسلامية في لبنان، عصر اليوم السبت، تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة)، بالاسلحة الصاروخية، وحققت في صفوفهم اصابات مباشرة.
في بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية، أن "مجاهديها استهدفوا عند الساعة 3:45 من بعد ظهر يوم السبت 27-01-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وأكدت المقاومة الاسلامية في بيانها، أن هذه العملية تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".