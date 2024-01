شاهد.. القسام توجه رسالة جديدة لـ "اسرائيل" بشأن اسراها

العالم - فلسطين

ونشرت كتائب القسام صورة كتب عليها بالعربي والعبري في رسالة إلى عائلات الأسرى عاجل: مقتل جميع الأسرى لدينا بعد استهدافهم من قبل الطيران الحربي الصهيوني في تحذير صريح بأن مع استمرار العدوان على غزة سيصل اليهم هكذا خبر قريبا.

למשפחות האסירים.. אם נתניהו ימשיך במלחמה, היו מוכנים לחדשות כאלה

إلى عائلات الأسرى.. إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر

To the captives' familes.. If Netanyahu goes on with his war, you should be ready for such news

#الوقت_ينفد

#הזמן_אוזל

#حكومتكم_تكذب

#ממשלתים_שקרנית