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شاهد.. القسام توجه رسالة جديدة لـ "اسرائيل" بشأن اسراها

شاهد.. القسام توجه رسالة جديدة لـ
السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

وجهت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم رسالة جديدة الى كيان الاحتلال الاسرائيلي بشان اسراه المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

العالم - فلسطين

ونشرت كتائب القسام صورة كتب عليها بالعربي والعبري في رسالة إلى عائلات الأسرى عاجل: مقتل جميع الأسرى لدينا بعد استهدافهم من قبل الطيران الحربي الصهيوني في تحذير صريح بأن مع استمرار العدوان على غزة سيصل اليهم هكذا خبر قريبا.

למשפחות האסירים.. אם נתניהו ימשיך במלחמה, היו מוכנים לחדשות כאלה

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To the captives' familes.. If Netanyahu goes on with his war, you should be ready for such news

#الوقت_ينفد

#הזמן_אוזל

#حكومتكم_تكذب

#ממשלתים_שקרנית

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