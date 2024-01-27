شاهد.. شرطة الإحتلال تقمع وتعتقل عددا من المتظاهرين المطالبين بإسقاط نتنياهو

العالم - فلسطین

وأشارت المصادر إلى أن شوارع عدة مدن إسرائيلية شهدت مساء السبت مظاهرات حاشدة مطالبة بإقالة الحكومة الحالية بزعامة نتنياهو، وذلك تزامنا مع مظاهرة أخرى لأهالي الرهائن انطلقت أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية مطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

ولفتت إلى أن المظاهرات انطلقت في كل من حيفا وتل أبيب والقدس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت إن "آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا عند تقاطع حوريف ضد الحكومة الإسرائيلية، مطالبين بإجراء الانتخابات فورا".

وأوضحت الصحيفة أن "المسيرة انطلقت من منطقة الكرمل بمدينة حيفا إلى مركز التظاهرة عند تقاطع حوريف"، كما تظاهر المئات في مدينتي كفار سابا ورحوبوت قرب تل أبيب مطالبين بإقالة الحكومة مرددين شعار "الانتخابات الآن".

ووفقا للصحيفة بالتزامن مع المظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة تظاهر العشرات من أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية للمطالبة بتحرير أبنائهم من الأسر.

وأشارت إلى أنه و"للأسبوع الثاني على التوالي يتظاهر أهالي الأسرى بغزة، أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية".