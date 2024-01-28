القسام تعرض مشاهد تحويلها آليات اسرائيلية الى كرة لهب

هذا وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب الكتيبة 'سبعة آلاف ومئة وسبعة' من شمالي غزة بعد أشهر من مشاركتها في العدوان على القطاع.



وجاء الإعلان عن سحب الكتيبة تزامنا مع تقارير بوسائل إعلام عبرية تفيد باستعداد جيش الاحتلال لتقليل عدد قواته في شمال القطاع، وتركيز العمليات في مدينة خان يونس التي تشهد معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية.

وكان الاحتلال قد سحب منتصف الشهر الجاري الفرقة السادسة والثلاثين، وقبل ذلك سحب الكتيبة الثالثة عشرة في لواء غولاني أواخر ديسمبر/كانون الأول بعدما تكبدت خسائر كبيرة في معاركها مع المقاومة في حي الشجاعية.