إستهداف قاعدة التنف الأمريكية على حدود 'سوريا - العراق' بمسيرات

العالم - العراق

وإدعت قوات "التحالف الدولي"، الأحد، بإسقاط مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة "التنف"، التي تتواجد ضمن المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



في السياق، نقلت حسابات مقربة من "المقاومة العراقية"، أن الفصائل استهدفت 4 نقاط منذ فجر اليوم، وهي قاعدة في منطقة الركبان الحدودية في سوريا، وقاعدة التنف، وقاعدة الشدادي بريف الحسكة السورية، بواسطة الطيران المسير، فيما ذكرت أنه تم استهداف منشأة زفولون البحرية بالأراضي الفلسطينية المحتلة أيضا.



ولم تتبن "المقاومة الإسلامية في العراق" هذه الهجمات بشكل رسمي حتى الآن.



ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القواعد الأمريكية في الأراضي السورية تعرضت لـ 104 هجمات منذ 19 تشرين الأول 2023.

وتوزعت هذه الهجمات على عدة قواعد، حيث تعرضت قاعدة حقل العمر النفطي لـ 24 هجوما، في حين تعرضت قاعدة الشدادي في ريف الحسكة لـ 15 هجوما.



وفي قاعدة حقل كونيكو للغاز، تم تسجيل 29 هجوما، فيما تعرضت قاعدة خراب الجير برميلان لـ 17 هجوما، كما تعرضت قاعدة "التنف" لـ 13 هجوما، وتل بيدر في ريف الحسكة لهجومين.

وفي روباربا بريف مدينة المالكية، تم تسجيل هجومين على القاعدة الأمريكية، بينما تعرضت قاعدة قسرك في ريف الحسكة لهجوم واحد. علاوة على ذلك، سُجِّل هجوم واحد على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة.