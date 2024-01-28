لبنان.. المقاومة الإسلامية تثير مخاوف العدو بصاروخ جديد +فيديو

العالم - لبنان

وأظهر الفيديو في الصاروخ وهو مضاد للدروع من نوع ATGM كاميرا مثبتة في مساره، حيث يجري توجيهه والتحكم به عن بعد، منذ إنطلاقة وحتى إنفجاره بالهدف.

وهي المرة الأولى التي تبث فيها مشاهد لصاروخ يبث صورا عن مساره.

ويتميز الصاروخ الجديد بقدرته على التحليق بمساره القوسي وعلى الوصول الى الأهداف التي يجري حجبها خلف سواتر أو جدران ونقل الصورة بشكل مباشر مايعطي الفرصة لتشخيصها وتحديدها بدقة قبل الإنقضاض عليها من الأعلى.

وهذا ما أثار مخاوف لدى العدو من قدرته على الإصابة بدبابات محجوبة خلف سواتر عالية ولايمكن رؤيتها بالعين المجردة أو بالمناضير من الجهة المقابلة.