لتجويع أهالي غزة.. مستوطنون يمنعون دخول مساعدات إنسانية +فيديو

العالم - الإحتلال

وفي أعقاب تظاهرات المستوطنين الإسرائيليين، لم تدخل أي شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذلك رغم رسالة تحذيرية وجهتها أمريكا إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي جاءت فيها: "معبر كرم أبو سالم يجب أن يبقى مفتوحا أي يعمل كالمعتاد"، وأن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل إلى غزة دون أية عراقيل.

وبحسب ماأفادت به القناة "12" الإسرائيلية، "كان يمر يوميا ​​ما بين 70 إلى 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة في الأيام السابقة".

من جانبه، اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الكيان الصهيوني بـعرقلة وصول المساعدات إلى غزة".

و رد السيسي على ما تم تداوله في وقت سابق بأن "مصر هي السبب في عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة"، قائلاا بالعامية: "هروح من ربنا فين لو أنا السبب في عدم إدخال الطعام إلى غزة؟". وأضاف: "يجب أن تتأكدوا دون أن أصرح أو أن يخرج تصريح من أي جهة مصرية بأن مصر لا تستطيع أن تفعل ذلك".

وأكد الرئيس المصري،يوم الأربعاء الماضي ، أن "معبر رفح مفتوح يوميا، وعلى مدار 24 ساعة؛ إلا أن الإجراءات التي تتم من الجانب الإسرائيلي - حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد - هي التي تؤدي لذلك"، مشيرا إلى أن "ذلك يعد أحد أشكال الضغط على القطاع وسكانه من أجل موضوع إطلاق سراح الرهائن".