وزير الصناعة الإيراني يلتقي وزيري الصناعة والطاقة الأوزبكيين

العالم – إيران

ووفقا لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، فقد عقد عباس علي آبادي، الذي سافر إلى طشقند العاصمة الأوزبكية على رأس وفد لتطوير العلاقات التجارية الثنائية، اليوم اجتماعين منفصلين مع وزيري الاستثمار والصناعة والتجارة لزيز كودراتوف والطاقة عليشير سلطانوف في أوزبكستان.

وحضر كلا من رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية مهدي ضغيمي، ومساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة لشؤون النقل منوجهر منطقي، و مساعد وزير الصناعة لشؤون صناعات الآلات والمعدات محمد موسوي، ومساعد وزير الصناعة لشؤون المعادن وتجهيز المواد رضا محتشمي بور اجتماع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي، و تمت مناقشة سبل تطوير التعاون بين الطرفين.

وفي الاجتماع الثاني لوزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني مع وزير الطاقة الأوزبكي، ناقش الحاضرون زيادة التعاون بين البلدين في تنمية وتطوير التبادلات في مجال الطاقة.

كما سيعقد علي آبادي اجتماعا مع رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين المقيمين في أوزبكستان خلال زيارته لهذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.