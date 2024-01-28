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وزير خارجية باكستان: الأعداء المشتركون بصدد ضرب علاقاتنا مع إيران

وزير خارجية باكستان: الأعداء المشتركون بصدد ضرب علاقاتنا مع إيران
الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني أن الأعداء المشتركين بصدد ضرب علاقات إسلام آباد مع طهران من خلال الأعمال الإرهابية.

العالمإيران

وفي منشور على حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي X أعرب جيلاني عن أسفه لمقتل 9 باكستانيين في أعقاب هجوم إرهابي وقع في ضواحي مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وأضاف: هذا الإجراء هو محاولة لضرب العلاقات الباكستانية الإيرانية من قبل أعدائنا المشتركين.

وطالب جيلاني الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الهجمات على المواطنين الباكستانيين.

وقدم نائب محافظ سيستان وبلوسشتان لشؤون الأمن والشرطة علي رضا مرحمتي، شرحا فيما يخص الحادث المؤلم الذي وقع صباح السبت بمنطقة سيركان في مدينة سراوان التابعة لهذه المحافظة، مصرحا: إن قوات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث الذي راح ضحيته 9 من الرعايا الباكستانيين، كما أصيب 3 آخرين؛ حسب نتائج التحقيقات.

وأضاف مرحمتي في تصريحه مساء السبت: وفقا لإفادات المصابين في هذا الحادث، فقد توجه 3 مسلحون إلى مكان إقامتهم، وفتحوا النار عليهم؛ ما أدى إلى مصرع 9 وإصابة 3 آخرين، ومن ثم لاذوا بالفرار.

وأكد أن التحقيق جار لكشف المزيد من التفاصيل وتحديد هوية جميع المتورطين فيه.

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