انسحاب لواء "كرياتي" من خانيونس وارتفاع قتلى الإحتلال الى 557

العالم - فلسطين

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه في إطار تقليص قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أنهى لواء الاحتياط "كرياتي" مهامه العسكرية في خان يونس، على أن يغادر القطاع عائدا إلى الداخل الإسرائيلي.

وأكدت الإذاعة أن ضباط وجنود اللواء سيغادرون غزة عائدين إلى منازلهم، بدعوى أنهم أنهوا مهامهم في مدينة خان يونس، وأنهم شاركوا في إلقاء الهزيمة بكتائب حركة "حماس" في قطاع غزة.

هذا ووصل عدد القتلى في صفوف جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 557، فيما تم تسجيل 421 حالة إصابة خطرة.

وفي معلومات ينشرها الجيش الإسرائيلي عبر موقعه ويحدثها باستمرار، فقد أعلن أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر بلغ 557، بينهم 220 منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.