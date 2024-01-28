فيديو خاص: غارة اسرائيلية تنسف حيا كاملا في لبنان، من الصيد الثمين؟!

العالم - خاص بالعالم

واضاف: وكانت اعنف الغارات على الظهيرة التي تم تدمير حي فيها بأكمله، دون ان يتم التبليغ عن اي اصابات.

وتابع: وقامت مدفعية الاحتلال باعتداءات على كفاركلا وحولا وميس الجبل حتى عيتا الشعب وعلما الشعب وراميا.

الى ذلك افاد مراسلنا بان المقاومة ردت على هذه الاعتداءات بسلسلة من العمليات كان ابرزها على ثكنة رميم حيث استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال بصواريخ بركان.

واوضح: كما تعاملت صواريخ المقاومة ومع العديد من المواقع الاخرى من وادي هونين الى بركة ريشه وباقي المواقع الاخرى التي كانت هدفا للمقاومة وحققت اصابات مباشرة.

واضاف مراسل قناة العالم: الان هناك قنابل مضيئة يلقيها جيش الاحتلال خاصة على قرى القطاع الشرقي، وطيران الاستطلاع يحلق بشكل ملحوظ، بعد ان انكفأ الطيران الحربي اثر تنفيذه عدة غارات على جنوب لبنان.

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