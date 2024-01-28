وزير الدفاع الأمريكي يعلق على استهداف القاعدة الاميركية في الأردن

العالم - الأميرکيتان

وزعم أوستن أن "القوات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المستمرة على العسكريين الأمريكيين، وسنتخذ الخطوات اللازمة لحماية الولايات المتحدة وقواتنا في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء يوم الأحد إن الهجوم على القوات الأمريكية نفذته "جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق".

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.