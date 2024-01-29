"افتحوا معبر رفح".. اتراك يتظاهرون أمام السفارة المصرية بأنقرة

وقال متظاهر تركي آدم فيدات: "4 اشهر وغزة تحت القصف ومازال معبر رفح تحت الاغلاق، الاطفال والنساء يموتون دون ان يتحرك احد، نحن نريد فتح الابواب امام اهل غزة وخروج كافة المصابين والاطفال الذين يعانو يوميا من القصف".

هتافات غاضبة ولافتات كتب عليها افتحوا معبر رفح هكذا عبر المتظاهرون عن غضبهم تجاه الصمت العربي أمام ما يجري في غزة، مطالبين مصر بالقيام بدورها من اجل انقاذ حياة الجرحى وضمان ادخال المساعدات للقطاع، وفك الحصار الذي يفرضه العدو منذ 17 عاماً.

وقال متظاهر تركي رضوان كايا: "جئنا اليوم لمناصرة اهالي مدينة قطاع غزة وللضغط من أجل أن تفتح الابواب لخروج المصابين، نحن ندعو السلطات المصرية لفتح معبر رفح، اتينا جميعا لنناصر اهل غزة ولنؤكد على واجب مصر تجاه فك حصار غزة ومناصرة المظلومين".

وقال المتظاهر حكمت روهان: "من العار اغلاق الأبواب أمام غزة لاكثر من 4 اشهر، وهذه السياسة المتبعة هي سياسة تعاون مع العدو الاسرائيلي، نحن نريد الضغط على الجانب المصري لفتح الابواب، لا نريد منهم شيء شوى فتح المعبر، نحن جئنا هنا ليصل صوتنا لمصر".

وبالتزامن مع تظاهرة اسطنبول، نظم الآلاف تظاهرة مماثلة في العاصمة التركية انقرة أمام السفارة المصرية مرددين ذات المطلب "افتحوا معبر رفح".

وافاد مراسلنا في اسطنبول بان عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين جاؤوا الى امام القنصلية المصرية ليطالبوا بفتح معبر رفح وفك الحصار المفروض على قطاع غزة وادخال كافة المساعدات الانسانية التي تخفف من آثار الحرب على القطاع وصولاً لانهاء العدوان على قطاع غزة المحاصر.