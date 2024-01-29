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متظاهرون تونسيون.. يا دول الطوق امنعوا الكارثة الانسانية في غزة

الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

للمرة الرابعة عشر منذ انطلاق العدوان الصهيوني على غزة، احتجت مجموعات من المتظاهرين التونسيين أمام السفارة الأمريكية بتونس في ادانة لمشاركة الولايات المتحدة في قصف المدنيين الفلسطينيين خاصة بعد القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية لصالح منع الإبادة الجماعية في غزة.

المتظاهرون اكدوا ضرورة تحرك الشارع في مختلف البلدان العربية خاصة في دول الطوق من أجل كسر الحصار على غزة ومنع حدوث كارثة إنسانية باتت معالمها وشيكة.

فيما توجه المتظاهرون نحو السفارة المصرية بتونس للاحتجاج ضد تواصل إغلاق معبر رفح قامت قوات الأمن التونسي بمنع وصولهم اليها بوضع حواجز حديدية وتمركز قوات أمنية قامت بتطويق المتظاهرين الذين اطلقوا شعارات مطالبة بفتح المعابر وايصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل

دعم متواصل لغزة يتطلب مزيد التعبئة الشعبية، وافادت مراسلتنا في تونس بانه على محدودية عددهم يصر المتظاهرون التونسيون على ثبات تحركاتهم الاحتجاجية من اجل ارسال رسالة لكل العالم مفادها ان الضغط الشارع امر حيوي لنصرة المقاومة في غزة.

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