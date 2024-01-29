ايران تنفذ حكم الاعدام بحق اعضاء خلية ارهابية للموساد الاسرائيلي

العالم - ايران

وكانت وزارة الأمن الايرانية أعلنت في بيان (يوليو/تموز 2022)، القبض على خلية عملياتية جندها جهاز الموساد الاسرائيلي، تسللت الى ايران بشكل غير قانوني عبر منطقة كردستان العراق بهدف تفجير مصنع لانتاج المعدات العسكرية والصاروخية في اصفهان تابع لوزارة الدفاع، وأن العملية تم احباطها من قبل كوادر الوزارة.

وأحيل ملف أعضاء الخلية المكونة من 4 أشخاص بعد اتمام التحقيقات، الى محكمة الثورة الاسلامية، إذ أدينوا بتهمة التخابر لصالح الكيان الصهيوني في تاريخ 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وصدر حكم الاعدام بحقهم.

وطعن المدانون بالحكم الصادر، أمام المحكمة العليا بالبلاد التي ناقشت بدورها مجددا ملف القضية، إذ رفضت المحكمة الطعن المقدم وأيدت بذلك الحكم الابتدائي الصادر، وبموجبه تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم صباح اليوم.

** المتهمون الرئيسيون لاعضاء الخلية التابعة للموساد

ضمت الخلية الارهابية المستهدفة لمصنع معدات دفاعية وعسكرية وصاروخية تتبع للصناعة الدفاعية للبلاد، كل من " محمد فرامزي" (متزعم الخلية) و" محسن مظلوم" ( مسؤول عمليات الدعم والاسناد) و" وفا آذربار" ( ابن شقيق عبدالله آذربار، الشخص القيادي الثاني بزمرة "كوملة" حيث كان الاول مسؤولا عن عملية تفخيخ القاعة المستهدفة) و"بيجمان فاتحي" ( تولى مسؤولية معالجة العقبات والاشتباك مع الافراد في حال انكشاف العملية)، كما تم اعتقال أفراد آخرين في اطار هذا الملف شاركوا بالدعم العملياتي والاستخباري.

المتهمون الاربعة الرئيسيون خططوا لتنفيذ عملية تفجير ضد المركز التابع لوزارة الدفاع في مدينة " نجف آباد" في اصفهان في تاريخ 23 يوليو/تموز2022، وقد تم اعتقالهم قبل تنفيذ العملية بأيام.