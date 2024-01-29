فيديو خاص: الاحتلال يوجه نداء لاهل غزة، ماذا قال فيه؟

العالم - خاص بالعالم

واضافت: وآخر ذلك كان 70 مواطنا في منزل في الزوايدة تعرض للقصف ولا يمكن لسيارات الدفاع المدني بسبب النقص في المعدات.

واشارت مراسلة قناة العالم الى ان الجيش الاسرائيلي طلب من سكان غزة الاخلاء خاصة مناطق النصر والشيخ رضوان والرمال الجنوبي والشمالي وتل الهوى والصبرا، وان كل من يبقى في منزله سيم تدمير المنزل عليه.

وتابعت ان بعض المواطنين استجاب لذلك ويحاول الان التوجه الى دير البلح ما يعني ان عليهم ان يسيروا عشرات الكيلومترات في ظروف قاسية، ومنهم من اخذ قرارا بالبقاء ، واخرون قرروا ان ينزحوا نحو الشرق التي تعتبر هي الاخرى مناطق غير آمنة.

المزيد في حديث مراسلتنا في الفيديو المرفق ....