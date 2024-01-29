الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤
٠٤:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: الاحتلال يوجه نداء لاهل غزة، ماذا قال فيه؟

الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية  في دير البلح بأن وزارة الصحة في قطاع غزة اعلنت رسميا ان الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 مجزرة راح ضحيتها 215 شهيدا و 300 مصابا، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الى اكثر من 26637 بالاضافة الى ان الكثير من الشهداء هم في عداد المفقودين.

العالم - خاص بالعالم

واضافت: وآخر ذلك كان 70 مواطنا في منزل في الزوايدة تعرض للقصف ولا يمكن لسيارات الدفاع المدني بسبب النقص في المعدات.

واشارت مراسلة قناة العالم الى ان الجيش الاسرائيلي طلب من سكان غزة الاخلاء خاصة مناطق النصر والشيخ رضوان والرمال الجنوبي والشمالي وتل الهوى والصبرا، وان كل من يبقى في منزله سيم تدمير المنزل عليه.

وتابعت ان بعض المواطنين استجاب لذلك ويحاول الان التوجه الى دير البلح ما يعني ان عليهم ان يسيروا عشرات الكيلومترات في ظروف قاسية، ومنهم من اخذ قرارا بالبقاء ، واخرون قرروا ان ينزحوا نحو الشرق التي تعتبر هي الاخرى مناطق غير آمنة.

المزيد في حديث مراسلتنا في الفيديو المرفق ....

روابط ذات صلة

شاهد/بصورة و7 كلمات..رسالة جديدة من القسام للإحتلال

شاهد .. القسام تستولي على طائرة "درون" اسرائيلية في بيت لاهيا

الصحة : ارتفاع عدد شهداء غزة الى 26637 شهيدا